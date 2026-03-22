Стартовал прием заявок на конкурс "Московские мастера" среди столичных ветеринаров

Начался прием заявок на конкурс "Московские мастера" по профессии "ветеринарный врач". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Конкурс пройдет уже в 29-й раз. Ежегодно в нем участвуют представители 40 профессий.

Во время состязаний специалисты должны будут продемонстрировать свои знания и навыки. Получившие наибольшее количество баллов смогут пройти в финал и посоревноваться за места в тройке победителей.

Заявку на участие необходимо направить в Комитет ветеринарии Москвы до 31 марта. Сделать это могут ветеринарные врачи государственных и коммерческих ветклиник, которые должны скачать и заполнить форму, а также согласие на обработку персональных данных на сайте Комитета ветеринарии. Документы нужно направить по электронной почте moskomvet@mos.ru.

Предварительные этапы конкурса состоятся в период с 1 по 27 апреля на базе столичных ветклиник. Финал пройдет 27 мая.

