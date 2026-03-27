27 марта, 06:13

Общество

Облачная погода и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве 27 марта

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в пятницу, 27 марта. В Подмосковье местами пройдет небольшой дождь, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит от 12 до 14 градусов тепла, по области – от 11 до 16 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 0 градусов, а в Подмосковье – до минус 1 градуса.

Рекордное тепло установится в столице уже в выходные, 28 и 29 марта. По словам метеорологов, москвичей ожидает 18 градусов тепла. Однако в начале апреля температура немного спадет – до 15 градусов. Небольшое похолодание будет сопровождаться дождем.

Специалисты комплекса городского хозяйства уже перевели всю дорожно-уборочную технику на летний режим работы в связи с установлением теплой погоды. Теперь машины оснащены поливомоечным оборудованием для ежедневной уборки города.

