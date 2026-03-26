Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
26 марта, 08:33

Общество
Главная / Новости /

Климатолог Терешонок: купальный сезон в Москве может наступить в середине июня

Москвичам рассказали, когда наступит купальный сезон

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Пляжный сезон в Москве и Центральном регионе может наступить в середине июня, когда температура воды прогреется до 18–20 градусов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Судя по динамике погоды в 2026 году купальный сезон может наступить в обычные сроки или чуть раньше, отметил климатолог.

Метеорологическое лето в Центральной России обычно начинается в конце мая – начале июня при среднесуточной температуре выше 15 градусов. В Москве этот момент, в среднем, наступает с 25 мая.

Ранее сообщалось, что рекордное тепло установится в столице уже в выходные, 28 и 29 марта. По словам метеорологов, москвичей ожидает 18 градусов тепла. Однако в начале апреля температура немного спадет – до 15 градусов. Небольшое похолодание будет сопровождаться дождем.

Специалисты комплекса городского хозяйства уже перевели всю дорожно-уборочную технику на летний режим работы в связи с установлением теплой погоды. Теперь машины оснащены поливомоечным оборудованием для ежедневной уборки города.

Пляжный сезон в Москве и области может наступить в середине июня

обществопогодагород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика