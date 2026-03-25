Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве еще на трое суток

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе еще на трое суток, предупредила пресс-служба Гидрометцентра РФ.

Синоптики уточнили, что наледь может образовываться на дорогах преимущественно в ночные и утренние часы. Предостережение будет актуальным до 09:00 субботы, 28 марта.

Появление гололедицы, как пояснили в метеоагентстве, обусловлено застыванием талой воды, которая образуется днем при плюсовой температуре. В темное время суток Москву и область все еще накрывает мороз.

Например, минувшей ночью самая низкая температура была зафиксирована в поселке Черусти на востоке Подмосковья – там столбики термометров опустились до минус 4,9 градуса. В свою очередь, на станции на ВДНХ в столице показатели установились на отметке в минус 0,2 градуса.

Рекордное тепло вернется в город уже в выходные, 28 и 29 марта. По словам метеорологов, москвичей ожидает 18 градусов тепла.

В начале апреля температура немного спадет – до 15 градусов. Небольшое похолодание будет сопровождаться осадками в виде дождя.

