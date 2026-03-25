25 марта, 08:21

Общество

Ночные заморозки сохранятся в столичном регионе до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночные заморозки сохранятся в Москве и области до конца недели. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По ее словам, в ночи на среду, 26 марта, и на четверг, 27 марта, столбики термометров будут находиться на отметке минус 1–3 градуса в столице. В Подмосковье температура в это время составит от 1 до 6 градусов ниже нуля. При этом в центре Москвы по ночам будет около плюс 1–4 градуса.

Макарова добавила, что по ночам местами все еще возможно образование гололедицы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что в выходные, 28–29 марта, температура воздуха в Москве прогреется до рекордных 18 градусов. Тепло принесет антициклон, для которого характерна погода "миллион на миллион".

Снег в столице может полностью растаять уже к концу текущей недели, подчеркнул, в свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Он добавил, что тепла и солнца москвичам хватит еще на 10 дней.

