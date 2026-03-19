Март текущего года в столице может стать самым солнечным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Март 2026 года в Москве может войти в историю как самый солнечный. О новом погодном рекорде ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала в беседе с РИА Новости.

Такой прогноз, по мнению синоптика, представляется очень вероятным, поскольку практически всю неделю в городе светит яркое солнце.

При этом солнечная погода без пасмурных дней сохранится в мегаполисе до конца текущего месяца, указывала ранее Позднякова. Однако на нынешней неделе также возможна переменная облачность. Не исключено и появление кучевых облаков, характерных больше для начала апреля.

Второй месяц весны, в свою очередь, начнется с дождей и средней температурой воздуха примерно в 15 градусов. Оба фактора в том числе поспособствуют полному исчезновению снега к середине апреля.

