17 марта, 14:15

Три вековых температурных рекорда побиты в марте в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С начала марта в Москве и столичном регионе были побиты 3 вековых рекорда суточной температуры воздуха, сообщила пресс-служба географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Согласно данным Метеорологической обсерватории университета, 12-го числа столбики термометров установились на отметке 13,6 градуса, что стало рекордом за последние 148 лет.

Рост продолжился и на следующий день, достигнув 15,1 градуса, однако 15 марта было зафиксировано небольшое снижение до 11,5 градуса.

Предыдущие максимумы для этих дат составляли 11,1, 12,1 и 9,7 градуса соответственно. При этом абсолютный рекорд марта – 19,5 градуса – пока не побит.

Рекордные максимумы перестанут обновляться уже во второй половине текущего месяца, отмечали ранее синоптики. Более того, в этот период снизятся и положительные аномалии.

Тем не менее в целом для оставшихся недель марта будет характерна теплая и сухая погода. В частности, ночные значения будут колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, а в светлое время суток показатели будут варьироваться от 8 до 13 градусов.

