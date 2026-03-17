Синоптик Паршина: теплые дни и прохладные ночи ожидаются в выходные в Москве

В предстоящие выходные, 21–22 марта, в Москве ожидается примерно до плюс 10 градусов днем, однако ночью температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, несмотря на перепады температуры, осадков в течение недели не прогнозируется. В целом погода будет сухой и достаточно комфортной для жителей города, заключила Паршина.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что теплая и сухая погода продолжится во второй половине марта. Он отметил, что первая часть месяца в столице выдалась аномально теплой. Средняя температура воздуха составляла 2,7 плюсовых градуса, что на 5,3 градуса выше нормы.

Согласно прогнозу, во второй половине марта положительная аномалия немного снизится и установится на отметке в 4–5 градусов. Кроме того, перестанут обновляться рекордные максимумы.

Говоря об осадках, Леус отметил, что в предстоящие две недели их ожидается немного – всего 2–4 дня, за которые общее количество не превысит 7–12 миллиметров.