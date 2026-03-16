Теплая и сухая погода сохранится в Москве во второй половине марта

Теплая и сухая погода ожидает москвичей во второй половине марта. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Первая часть месяца в столице, по словам синоптика, выдалась аномально теплой и сухой. Средняя температура воздуха составляла 2,7 плюсовых градуса, что на 5,3 градуса оказалось выше нормы. При этом только один из прошедших дней был с отрицательной температурной аномалией.

"За прошедший период было установлено три суточных рекорда максимальной температуры воздуха – 12, 13 и 15 марта. Самым теплым днем стало 13 марта, тогда воздух прогрелся до плюс 13,8 градуса, а холоднее всего было 9 марта – минус 6,3", – указал Леус в своем телеграм-канале.

Осадков также выпало меньше обычных показателей – всего 10 миллиметров, что составило 29% от месячной нормы. Благодаря в том числе этому снежный покров снизился на 43%, с 61 до 35 сантиметров, обратил внимание метеоролог.

"Однако и последнее значение превышает климатическую норму на 13%", – добавил он.

Согласно его прогнозу, вторая половина марта останется теплой, но положительная аномалия немного снизится и установится на отметке в 4–5 градусов. Кроме того, перестанут обновляться рекордные максимумы.

В частности, ночные значения до конца второй декады месяца будут опускаться до минус 4 – плюс 1 градуса, а в третьей декаде ночи будут характеризоваться температурой от минус 1 до плюс 4 градусов. В светлое время суток, в свою очередь, показатели будут колебаться от 8 до 13 градусов выше 0.

Говоря об осадках, Леус отметил, что в предстоящие две недели их ожидается немного – всего 2–4 дня, за которые общее количество не превысит 7–12 миллиметров. В то же время снег продолжит таять, и к концу месяца его высота составит 7–12 сантиметров.

Из-за пришедшего в мегаполис потепления на дорогах по ночам и ранним утром может образовываться гололедица. В связи с этим в Москве и Подмосковье был объявлен и продлен желтый уровень опасности. Предупреждение будет актуально до 09:00 вторника, 17 марта.

