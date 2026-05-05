Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 10:21

Общество

Первая майская гроза обрушится на Москву во второй половине дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Первая майская гроза обрушится на Москву после 15:00 вторника, 5 мая. Об этом предупредила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

В этот день, согласно ее прогнозу, также пройдут небольшие дожди. Температура воздуха установится в пределах 25–27 положительных градусов.

"Что касается температуры – погода начинает приобретать уже такой летний характер. Не исключено, что сегодня будет один из самых теплых дней текущего мая", – написала синоптик в MAX.

В связи с грозой и юго-западным ветром, порывы которого могут достигнуть 15 метров в секунду, на территории Москвы и области начал действовать желтый уровень погодной опасности. Актуальность предупреждения продлится до 21:00.

Схожая синоптическая ситуация сложится также в Ингушетии и Чечне. Там 5-го числа, помимо грозы, ожидаются сильные ливни, град и ветер до 23 метров в секунду. При этом с 6 по 7 мая будут только обильные осадки.

В Москве 5 мая ожидается первая весенняя гроза

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика