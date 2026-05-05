В центре Москвы обновят четыре набережные – Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Об этом сообщает канал комплекса городского хозяйства столицы в MAX.

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что эти набережные благодаря множеству известных локаций являются точками притяжения для жителей и гостей столицы.

"Поэтому основная задача – обеспечить удобное передвижение водителей и пешеходов", – добавил Бирюков.

В ходе работ специалисты заменят покрытия проезжей части и тротуаров, установят 14 современных остановок городского транспорта и обустроят свыше 50 тысяч квадратных метров газонов. Кроме того, наземные переходы оборудуют 55 опорами контрастного освещения.

Общая протяженность обновленных набережных составит более 5 километров.

Вместе с тем в Москве появится пешеходный маршрут от моста Академика Королева до здания театра "Мастерская П. Н. Фоменко". Об этом ранее рассказал Сергей Собянин.

Длина маршрута превысит 2,5 километра. Участок от моста Академика Королева до жилого комплекса "Береговой" уже доступен для москвичей и туристов.