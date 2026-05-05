В районе Арбат проведут капитальный ремонт пяти исторических зданий

Столичные власти согласовали проекты капитального ремонта пяти исторических зданий в районе Арбат, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.

"Город выдал положительные заключения государственной экспертизы на проведение капитального ремонта пяти жилых зданий 1900–1928 годов постройки. Специалисты приведут в порядок фасады, кровли, подъезды и подвальные помещения, а также модернизируют внутридомовые инженерные системы", – указал Щербаков.

Речь идет о домах по адресам:



Новинский бульвар, дом 16, строение 2; Новинский бульвар, дом 18, корпус 2; улица Арбат, дом 51, строение 3; улица Новый Арбат, дом 23; Гоголевский бульвар, дом 23.

Здания не имеют статуса объектов культурного наследия, но являются частью исторической застройки района. Например, дом 23 по Гоголевскому бульвару был возведен в 1900 году по индивидуальному проекту архитекторов Константина Теляковского и Валентина Дубовского. В рамках ремонта специалисты восстановят отделку фасада, усилят кирпичную кладку, обновят защитный слой бетона в подвале и починят ступени.

"Все архитектурные элементы будут тщательно приведены в порядок, при необходимости восстановлены в местах утрат, оштукатурены и окрашены. После проведения капитального ремонта здание обретет новую жизнь и станет комфортным для жильцов", – сказал замгендиректора Фонда капитального ремонта Москвы Павел Рябоненко.

Кроме того, в доме 51, строении 3, по улице Арбат восстановят поверхность фасада и отремонтируют лестничные ступени, а на кровле заменят отдельные элементы стропильной системы, обрешетку и металлическое ограждение. В доме 18, корпусе 2, на Новинском бульваре планируется восстановить декор и кладку фасадов, починить карнизы и провести ряд других работ.

В частности, в соседнем доме 16, строении 2, починят кладку, фасад, карнизы и обрешетку кровли, а в подвале обновят стены и защитное покрытие металлических балок перекрытий. Кроме того, в здании на Новом Арбате приведут в порядок фасад, цоколь, заменят входные двери, отремонтируют стропила и сделают новую обрешетку.

Ранее стало известно, что за время реализации программы капремонта в столице отремонтировали 154 дома на местах исторических городских валов. Одно из обновленных зданий – девятиэтажный дом 1967 года постройки по адресу улица Сущевский Вал, дом 23. Со стороны двора его украшают ризалиты и карнизы.

