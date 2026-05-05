05 мая, 12:38

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ОПК и ТЭК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за прошедшие сутки нанесла групповой удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в РФ. Российские военные использовали высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и ударные БПЛА. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Ранее ВС РФ ударили по подразделениям националистического формирования "Кракен" (организация признана в РФ террористической и запрещена) ГУР ВСУ в Харьковской области. Атаку провели с использованием дронов "Герань". Целью стал пункт временной дислокации боевиков в районе населенного пункта Золочев.

До этого российские бойцы нанесли 6 групповых ударов по военным объектам противника. В результате были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры.

