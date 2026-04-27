ВС РФ ударили по базе "Кракена" ВСУ в Харьковской области

Российские военные нанесли удар по подразделениям националистического формирования "Кракен" (организация признана в РФ террористической и запрещена) ГУР ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака проводилась с применением беспилотников "Герань". Целью стал пункт временной дислокации боевиков в районе населенного пункта Золочев. Информации о потерях противника не приводится.

Ранее ВС РФ нанесли 6 групповых ударов по военным объектам на Украине. В результате были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинских войск.

Также российская армия ударила по военным аэродромам, местам сборки, хранения и подготовки БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.