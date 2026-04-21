21 апреля, 12:36Политика
ВС РФ освободили два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Первый пункт перешел под контроль подразделений группировки войск "Север". Второе село удалось освободить военнослужащим группировки "Центр".
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР). Вместе с тем в марте и апреле российские бойцы освободили 34 населенных пункта и порядка 700 квадратных километров территории.
Всего с начала этого года под контроль РФ перешло 80 населенных пунктов и свыше 1 700 квадратных километров территории.
