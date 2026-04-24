ВС РФ нанесли 6 групповых ударов по военным объектам на Украине

Шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесли ВС РФ 18–24 апреля по военным объектам на Украине, передало Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские силы удары в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России. Министерство уточнило, что в результате были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Также армия России ударила по военным аэродромам, местам сборки, хранения и подготовки беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении Луганской Народной Республики. Вместе с тем в марте и апреле российские бойцы освободили 34 населенных пункта и порядка 700 квадратных километров территории. Всего с начала 2026 года под российский контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 квадратных километров территории.

До этого стало известно, что бойцы российской армии ликвидировали объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Целью российских сил стали базы вражеских подразделений в 147 районах и цеха по производству и подготовке к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Их смогла устранить оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.

