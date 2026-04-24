24 апреля, 07:33
ПВО сбила ночью 10 беспилотников над регионами России
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что БПЛА были уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях, а также в Крыму.
Ранее 5 человек пострадали после атаки БПЛА по автобусу в Брянской области. Удар был нанесен по селу Курковичи Стародубского муниципального округа с помощью FPV-дронов.
В Нижегородской области силы ПВО ликвидировали 11 украинских беспилотников над промышленной зоной Кстовского района. В результате падения обломков БПЛА был поврежден объект на территории одного из предприятий.
ВС РФ уничтожили почти 134 тысячи БПЛА противника с начала СВО