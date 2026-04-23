Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 11:40

Происшествия

Одного из пострадавших при атаке БПЛА на Сызрань перевели в спецучреждение

Фото: ТАСС/Дарья Малеева

Один из пострадавших в результате атаки БПЛА на Сызрань находится в стабильно тяжелом состоянии и переведен в специализированное медучреждение Самары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Ему окажут высокотехнологичную медицинскую помощь. Второй пострадавший продолжает лечение в больнице Сызрани. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город с помощью БПЛА 22 апреля. На территории Сызрани упали не менее 11 беспилотников, которые потом сдетонировали. Из-за попадания одного из них в жилой дом частично обрушился подъезд.

Пострадали 12 человек, 3 были госпитализированы, еще 2 мирных жителя погибли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В Кремле, комментируя трагедию, заявили, что удары по гражданским объектам стали реальностью, с которой сталкивается страна. В связи с этим и продолжается СВО.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика