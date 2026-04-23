Одного из пострадавших при атаке БПЛА на Сызрань перевели в спецучреждение

Один из пострадавших в результате атаки БПЛА на Сызрань находится в стабильно тяжелом состоянии и переведен в специализированное медучреждение Самары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Ему окажут высокотехнологичную медицинскую помощь. Второй пострадавший продолжает лечение в больнице Сызрани. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город с помощью БПЛА 22 апреля. На территории Сызрани упали не менее 11 беспилотников, которые потом сдетонировали. Из-за попадания одного из них в жилой дом частично обрушился подъезд.

Пострадали 12 человек, 3 были госпитализированы, еще 2 мирных жителя погибли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В Кремле, комментируя трагедию, заявили, что удары по гражданским объектам стали реальностью, с которой сталкивается страна. В связи с этим и продолжается СВО.