Прокуратура и СК работают на местах падения БПЛА в Самаре и Новокуйбышевске

Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета выехали на места падения БПЛА в Самаре и Новокуйбышевске, сообщили в пресс-службе СК по Самарской области.

В ведомстве отметили, что для производства необходимых процессуальных действий сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.

В прокуратуре Самарской области, в свою очередь, подчеркнули, что контролируют соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА. На месте работу экстренных служб координирует прокурор города Новокуйбышевска Артем Ярыгин.

Кроме того, в Самарской области работает горячая линия для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи, обратиться можно по номеру 8 (846) 340-61-78.

Глава Самары Иван Носков также сообщил, что движение общественного транспорта, которое было приостановлено в городе ранее, восставлено в полном объеме.

Атака на Самарскую область произошла утром 23 апреля. Обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома в Самаре. Ранения получили несколько человек, один из пострадавших был госпитализирован.

Помимо этого, один человек погиб и еще несколько пострадали в результате атаки БПЛА на промышленные предприятия в Новокуйбышевске. Экстренные службы приступили к работе.

