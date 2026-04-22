Около 40 человек эвакуированы из жилого дома в Сызрани после обрушения

В Сызрани спасатели эвакуировали 39 человек из жилого дома, где произошло частичное обрушение в результате атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень.

"На месте взрыва спасено 4 человека, один из которых ребенок", – добавил он.

В городе развернут пункт временного размещения (ПВР) для пострадавших.

Атака БПЛА на жилой дом в Сызрани произошла утром 22 апреля. В результате частично обрушился один из подъездов. В ходе спасательной операции под обломками обнаружили тела 2 погибших – женщины и ребенка.

Всего пострадали 12 человек. 3 из них продолжают лечение в больницах Самарской области. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии.

В связи с произошедшим в городских школах отменили уроки в первую смену. Занятия пройдут в очном формате во второй половине дня.