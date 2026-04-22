Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 12:16

Происшествия

Около 40 человек эвакуированы из жилого дома в Сызрани после обрушения

Фото: MAX/"МЧС России"

В Сызрани спасатели эвакуировали 39 человек из жилого дома, где произошло частичное обрушение в результате атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень.

"На месте взрыва спасено 4 человека, один из которых ребенок", – добавил он.

В городе развернут пункт временного размещения (ПВР) для пострадавших.

Атака БПЛА на жилой дом в Сызрани произошла утром 22 апреля. В результате частично обрушился один из подъездов. В ходе спасательной операции под обломками обнаружили тела 2 погибших – женщины и ребенка.

Всего пострадали 12 человек. 3 из них продолжают лечение в больницах Самарской области. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии.

В связи с произошедшим в городских школах отменили уроки в первую смену. Занятия пройдут в очном формате во второй половине дня.

Читайте также


Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

