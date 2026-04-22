Состояние одного из пострадавших при ЧП в Сызрани оценивается как тяжелое

Фото: ТАСС/МЧС России

Один из пострадавших при ЧП в жилом доме Сызрани находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Всего в больницах Самарской области продолжают лечение 3 пострадавших. 9 человек, включая 2 детей, прошли амбулаторное лечение. С пострадавшими работают психологи.

Руководство и организация оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях возложены на Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

О частичном обрушении подъезда дома в результате атаки украинского беспилотника стало известно утром 22 апреля. В ходе спасательной операции из-под обломков были извлечены 4 человека.

Также сообщалось о 2 погибших. Под завалами были обнаружены тела женщины и ребенка. Остальных жителей, находившихся в безопасных частях здания, эвакуировали.

Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав пострадавших. При этом 8 человек, включая 3 детей, размещены в ПВР, где им предоставляется полная поддержка и помощь.