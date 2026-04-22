Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Тела 2 погибших обнаружены на месте частично обрушившегося дома в Сызрани, сообщила пресс-служба МЧС России.

По предварительной информации, людей под завалами дома больше нет. В ведомстве добавили, что в пункте временного размещения для жильцов работают психологи ведомства.

Уточняется, что в ПВР размещены 8 человек, включая 3 детей. Им оказывается всесторонняя поддержка и необходимая помощь.

О частичном обрушении подъезда жилого дома в Сызрани в связи с налетом беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион стало известно утром 22 апреля.

Спасатели МЧС извлекли из-под завалов 4 человек. Остальные жильцы уцелевших частей здания были эвакуированы, для них подготовили пункт временного размещения. В настоящий момент известно о 12 пострадавших.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших граждан. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи.

