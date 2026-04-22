Число пострадавших при обрушении подъезда дома в Сызрани возросло до 12. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своей странице в МАХ.

Из них 3 были госпитализированы, а остальным оказали амбулаторную помощь на месте. Со всеми пострадавшими работают психологи.

В настоящее время спасательная операция продолжается, поскольку, предположительно, еще 2 человека остаются под завалами.

Вместе с тем глава региона подчеркнул, что в результате вражеской атаки украинских дронов повреждения получил еще один многоквартирный дом. На место ЧП оперативно прибыли все экстренные службы и медики, также был развернут оперативный штаб. При этом угроза обрушения конструкций отсутствует.

"Ситуация на контроле.<...> Прошу всех сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации из официальных источников, не распространять недостоверные данные – враг воспользуется этим", – заключил Федорищев.

О частичном обрушении подъезда жилого дома в Сызрани в связи с налетом беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион стало известно утром 22 апреля.

Спасатели МЧС извлекли из-под завалов 4 человек. Остальные жильцы уцелевших частей здания были эвакуированы, для них подготовили пункт временного размещения.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших граждан. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи.