Допсилы спасателей направлены к месту обрушения подъезда дома в Сызрани

Спасатели МЧС продолжают ликвидировать последствия обрушения подъезда жилого дома в Сызрани, на место ЧП уже следуют дополнительные пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Предварительно, под завалами все еще могут находиться 2 человека, включая ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани утром 22 апреля. Позже выяснилось, что причиной этому стала атака украинских беспилотников на регион.

Сотрудникам МЧС удалось спасти из-под завалов 4 человек, в том числе ребенка. Также были эвакуированы жильцы уцелевших подъездов дома – для них развернули пункт временного размещения.