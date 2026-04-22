22 апреля, 06:47
Допсилы спасателей направлены к месту обрушения подъезда дома в Сызрани
Спасатели МЧС продолжают ликвидировать последствия обрушения подъезда жилого дома в Сызрани, на место ЧП уже следуют дополнительные пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Предварительно, под завалами все еще могут находиться 2 человека, включая ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани утром 22 апреля. Позже выяснилось, что причиной этому стала атака украинских беспилотников на регион.
Сотрудникам МЧС удалось спасти из-под завалов 4 человек, в том числе ребенка. Также были эвакуированы жильцы уцелевших подъездов дома – для них развернули пункт временного размещения.