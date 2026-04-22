ПВО сбила 5 беспилотников в районе Севастополя

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 5 вражеских беспилотников над морем и в различных районах Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал. В районе улицы Шабалина осколками БПЛА были повреждены 2 автомобиля, а в районе Радиогорки выбило окна в одном из многоквартирных домов.

Ранее средства ПВО ликвидировали 40 украинских беспилотников в Таганроге и 11 районах Ростовской области. Погибших в результате воздушной атаки не выявили, однако были повреждены некоторые объекты инфраструктуры.

Кроме того, украинские беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. На местах падения обломков БПЛА работали оперативные службы.