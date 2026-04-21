21 апреля, 09:08

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 40 БПЛА над Ростовской областью

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников в Таганроге и 11 районах Ростовской области. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на публикацию главы региона Юрия Слюсаря в MAX.

В частности, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Аксайский, Милютинский, Шолоховский, Каменский, Мясниковский, Азовский, Октябрьский (сельский), Кашарский, Тарасовский, Миллеровский и Родионово-Несветайский районы.

Губернатор уточнил, что погибших нет. Однако повреждены некоторые объекты инфраструктуры.

По его словам, в поселке Реконструктор Аксайского района обломки БПЛА повредили остекление двух домов и частично разрушили кровлю. Слюсарь пообещал, что власти помогут устранить последствия.

Также в районе поселка Персиановского оказалась нарушена работа контактной сети железной дороги. Движение составов было временно приостановлено. Позже питание восстановили, сейчас поезда курсируют в штатном режиме.

Ранее при атаке беспилотников на Новороссийск пострадали восемь местных жителей, в том числе двое детей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В момент удара трое пострадавших находились в частном доме, трое – в многоквартирном доме. Еще два человека были на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском.

