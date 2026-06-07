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07 июня, 13:14

Общество

Члены московского РВИО обсудили с молодежью влияние литературы на человека

Фото: Комитет общественных связей и молодёжной политики г. Москвы

Московское региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) провело панельную дискуссию "Факты, события, лица". Мероприятие прошло в День русского языка в рамках XII книжного фестиваля "Красная площадь", в павильоне "История Отечества". Традиции, передающиеся через литературу, преемственность поколений и героизм стали ключевыми темами встречи.

"Через книги и образы, которые подрастающее поколение встречает в литературе, формируется характер человека. Личное участие молодежи в таких мероприятиях позволяет прикоснуться к истории и судьбам людей, тем самым сохраняя народную память", – отметил член регионального отделения РВИО, заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Артур Берлов.

Панельная дискуссия объединила свыше 100 человек: молодежь города, студентов вузов и колледжей, курсантов, волонтеров, участников специальной военной операции (СВО) и ветеранов военной службы и труда, героев России. Для гостей выступили свидетели исторических событий разных периодов нашей истории: от интернациональных конфликтов до знаменитого Парада Победы.

Ведущие историки, научные сотрудники и представители органов исполнительной власти обсудили с молодым поколением события, описанные в исторических книгах. Так, например, член московского РВИО и президент Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева рассказала интересные факты из книги "История военных парадов – традиция, которая продолжается". Она отметила, что историческая память, которая живет в сердцах наших соотечественников, должна и дальше передаваться следующим поколениям. Именно через участие в таких событиях молодежь может ближе познакомиться с ключевыми событиями истории своей Родины.

"Одна из книг, которую мы обсудили с молодежью – "Равнение на Героев. Великая Отечественная война: москвичи – Герои Советского Союза и Российской Федерации". Она повествует о тех качествах, которыми должен обладать настоящий герой. Такая литература особенно ценна для молодых людей, ведь именно сейчас в них закладываются фундаментальные основы характера личности. Подобные живые диалоги позволяют нам передать традиции и культурный код нашей страны молодым людям", – рассказал член московского регионального отделения РВИО, первый заместитель председателя правления Клуба Героев Советского Союза Вячеслав Сивков.

Петр Петров в рамках панельной дискуссии поделился своим боевым опытом в Афганистане, рассказал о том, как он в составе других военнослужащих готовился к боевым задачам. Защитник Отечества отметил интересные факты из книги "Афганистан 1979-1989: память через года. Документы и материалы". Он рассказал молодежи достоверную информацию, освещающую ключевые аспекты советско-афганских отношений и подвиги наших соотечественников.

Кроме этого, центральными темами диалога стали также: преемственность поколений, подвиг москвичей – защитников Отечества, вклад Москвы в общую Великую Победу, сохранение исторической памяти, любовь к Родине.

Организаторами панельной дискуссии выступили фонд "История Отчества", региональное отделение Российского военно-исторического общества, Российское историческое общество, Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Ранее Герой России, участник СВО Эдуард Казымов в рамках "Урока мужества" посетил московскую школу № 1517 в районе Хорошево-Мнёвники. В образовательном учреждении есть музей спецоперации, в котором прошла встреча с кадетами. Он рассказал им о своем жизненном пути, дал советы и ответил на вопросы.

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