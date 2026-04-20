Число пострадавших при атаке ВСУ на Туапсе увеличилось до трех

Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Туапсе ночью 20 апреля увеличилось до трех. Об этом сообщает RT со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

В больницу из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, доставили мужчину с отравлением. Еще один пострадавший находится в медицинском учреждении. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Массированные атаки украинских дронов по Туапсе произошли 16 и 20 апреля. В результате первой погибли 2 человека, еще несколько мирных жителей пострадали.

Тогда же повреждения получили ряд объектов, включая 3 социально значимых. Более того, разрушения были зафиксированы в контактном полотне железной дороги. По факту произошедшего СК РФ возбудил дело о теракте.

Во время второго удара погиб один мирный житель, еще один человек получил ранение. Последствия атаки включили в себя повреждения остекления в ряде зданий на территории города, в том числе в начальной школе и детском саду.