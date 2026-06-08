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08 июня, 10:57

Происшествия

Юношу насмерть придавило незакрепленными футбольными воротами в Алтайском крае

Фото: МАХ/"Следком Алтайского края"

Подростка насмерть придавило упавшими незакрепленными металлическими футбольными воротами в Тальменском районе Алтайского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Инцидент произошел вечером 7 июня на спортивной площадке, расположенной на территории образовательного учреждения в селе Тальменка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Правоохранители установят обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного функционирования пришкольной спортивной площадки. Расследование дела стоит на контроле руководства СУ СК по Алтайскому краю.

Кроме того, установление причин гибели 17-летнего юноши поставил на контроль краевой прокурор Антон Герман.

"При наличии оснований будет принят весь необходимый комплекс мер прокурорского реагирования. Также по поручению прокурора региона контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом", – заявили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Ранее в Татарстане подросток задел удочкой контактные провода, напряжение в которых достигает 27,5 тысячи вольт, и погиб на месте. По предварительной информации, это произошло на 765-м километре между станциями Васильево и Атлакишкино Горьковской железной дороги. Организована доследственная проверка о неисполнении требований транспортной безопасности.

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