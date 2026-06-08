Книжный фестиваль "Красная площадь" в 2027 году пройдет в начале июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

XIII книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в центре Москвы с 3 по 6 июня 2027 года. Об этом РИА Новости заявили организаторы мероприятия.

Прошлый фестиваль завершился накануне, 7 июня. Он продолжался с 4-го числа, его посетили более 520 тысяч человек. На площадке фестиваля состоялось более 800 событий, в которых участвовали свыше 500 авторов.

Порядка 400 издательств из 55 российских регионов представили более 150 тысяч наименований книг. В свою очередь, свыше тысячи актеров и музыкантов исполнили произведения на основе лучших литературных текстов.

Ранее стало известно, что в Гостином Дворе осенью 2026 года пройдет Московская международная книжная ярмарка. Каждый год в ней принимают участие сотни издательств и книготорговых предприятий. В этом году в программу ярмарки войдут сотни мероприятий, в том числе презентации книг и мастер-классы.