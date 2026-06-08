Председатель правительства Южной Осетии отправился в отставку

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Председатель кабмина Южной Осетии Дзамболат Тадтаев ушел в отставку. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

"В ходе заседания <...> председатель правительства Дзамболат Тадтаев выступил с личным заявлением об отставке. Президент принял его решение и поблагодарил за проделанную работу", – заявили в пресс-службе.

Исполняющим обязанности председателя правительства временно назначен первый зампред кабмина Константин Джиоев. Его полномочия будут действовать до момента избрания нового премьер-министра.

Пресс-служба уточнила, что правительство республики при этом продолжит работу в обычном режиме.

Владимир Путин в мае встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Российский президент отметил позитивное развитие отношений с республикой. Он указал на рост процента товарооборота между странами.