Путин провел встречу с президентом Южной Осетии

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, передает РИА Новости.

Гаглоев в числе других иностранных гостей прибыл в российскую столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Сегодня наши отношения развиваются позитивно. За прошлый год, по-моему, четверть с лишним процента рост нашего товарооборота", – отметил президент РФ.

Гаглоев, в свою очередь, подчеркнул, что южные осетины воспринимают Россию как "свою большую Родину", без "всякого преувеличения".

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. Россия в этом году не отправляла гостям из других стран специальных приглашений. Однако многие из них сами захотели посетить Москву 9 мая.

Помимо президента Южной Осетии, Путин провел встречи со словацким премьером Робертом Фицо, королем Малайзии султаном Ибрагимом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Абхазии Бадрой Гунбой, а также с делегацией Республики Сербской.