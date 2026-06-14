Путин поздравил актрису Сафонову с юбилеем

Фото: кадр из фильма "Зимняя вишня 2"; режиссер – Игорь Масленников; производство – АРТВ, Госкино, Студия Троицкий мост

Владимир Путин поздравил с 70-летием актрису театра и кино, заслуженную артистку России Елену Сафонову. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.

Российский лидер отметил актерское мастерство Сафоновой, ее исполнительский талант и верность искусству. По его словам, это служит достойным примером для молодых артистов.

Путин уточнил, что актриса внесла значительный вклад в развитие отечественного кинематографа и создала яркую палитру запоминающихся женских образов. Президент пожелал ей здоровья, вдохновения и благополучия.

Ранее сообщалось, что актриса Паулина Андреева возглавила рейтинг самых популярных брюнеток российского кино. Его составили на основе анализа числа съемок актрис в фильмах и сериалах за последние 10 лет, оценок и кассовых сборов.

На втором месте в рейтинге оказалась Анна Чиповская, на третьем – Юлия Хлынина, на четвертом – Марина Александрова, на пятом – Елизавета Боярская.