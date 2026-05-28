Паулина Андреева возглавила рейтинг главных брюнеток российского кино

Актриса Паулина Андреева возглавила рейтинг самых популярных брюнеток российского кино. Список составил киноканал "Русский Бестселлер" в честь Дня брюнеток, который отмечается 28 мая. С ним ознакомилась Москва 24.

Рейтинг был составлен на основе анализа числа съемок актрис в фильмах и сериалах за последние 10 лет, оценок, кассовых сборов и рейтингов.

Отмечается, что Паулина Андреева за время своей карьеры стала известна не только как актриса, но также как продюсер и сценарист. Зрители знают ее благодаря проектам "Метод", "13 клиническая", "Оттепель", "The Телки", "Лучше, чем люди".

Одна из наиболее популярных работ, где Андреева выступила в качестве сценариста, – "Псих". Также в прошлом году ее можно было увидеть в новом фильме "Алиса в Стране чудес", который собрал 1,25 миллиарда рублей. Только в этом году она уже сыграла в кинокартинах "НиктоКакТы" и "Битва моторов", а также стала продюсером и сценаристом фильма "Мамин сын".

На второй строчке рейтинга – актриса Анна Чиповская, наиболее известная по проекту "Оттепель". Также можно отметить ее роли в таких картинах, как "Хождение по мукам", "Пророк. История Александра Пушкина", "Александр I", "Последний министр" и "Атом", за роль в котором она была удостоена награды Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

В 2020 году Чиповская стала лауреатом Премии президента РФ для молодых деятелей культуры, а в 2026-м – обладательницей "Золотого орла". Кроме того, она продолжает играть в МХТ имени А. П. Чехова, где ее можно увидеть в спектаклях "Истории любви", "Сирано де Бержерак", "Нунча".

Также Чиповскую знают как икону стиля. Она часто попадает в списки лучших актрис года "Кинопоиска", "Афиши" и The Village. В этом году артистка приняла участие в съемках третьего сезона сериала "Доктор Преображенский". Среди новых работ – "Мальчики с Колымы", "Игра в прятки", "Хоккейные папы – 2".

Третье место у актрисы Юлии Хлыниной, которая успешно снимается как в авторских фильмах, так и в крупных проектах. Известные работы с ее участием – "Селфи", "Дуэлянт", "Лед-2". Кроме того, она проявляет профессионализм и на театральной сцене.

Хлынина удостоена премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, получила "Золотого орла". Ее нередко называют одной из самых стильных актрис. В прошлом году она снялась в проектах "Чудо" и "Волчок", а в 2026-м приступила к съемкам в сериале "Каменская. Перезагрузка", где ее увидят в роли майора полиции Анастасии Каменской.

Четвертой в рейтинге стала актриса Марина Александрова, известная по роли российской императрицы в сериале "Екатерина". Другие не менее популярные сериалы с ее участием – "Открытый брак", "Псих" и "Дыши", за который она получила номинацию на премию "Золотой орел".

Александрова успешно снимается в кино и служит в театре. В этом году выйдет сериал "Мосгаз. Дело № 12" с ее участием и многосерийный исторический детектив "Околоточный", где она исполнит роль графини Ольги Добужинской.

На пятой строчке оказалась актриса Елизавета Боярская. Среди популярных работ с ее участием – "Анна Каренина", "Седьмая симфония", "Великая" и "Адмиралъ". Она является обладательницей многих значимых наград, например, получила "Золотого орла" и призы кинофестиваля "Дух огня".

Боярская часто оказывается в списках самых стильных и влиятельных женщин в стране. В этом году она продолжила службу в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга и съемки в новых проектах. В частности, осенью выйдет фильм "Морозко" с ее участием, а весной актриса приступила к съемкам в сериале "Желтуга" о золотой лихорадке в Российской империи.

Ранее стало известно, что роль первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в фильме "Чайка" исполнит актриса Леонела Мантурова, которую зрители знают по проекту "Злой город". Кинокартина выйдет 8 апреля 2027 года, ее приурочат к 90-летию Терешковой и Дню космонавтики.

