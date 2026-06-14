Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дифференцированную семейную ипотеку могут ввести в России с 1 июля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"По крайней мере, те представители правительства, с которыми я беседовал, они такую позицию поддерживают", – цитирует его РИА Новости.

Парламентарий отметил, что параметры ипотеки зависят от кабмина. Правительство должно определить ее правила, указал депутат.

"Я участвовал в дискуссиях по поводу дифференциации ставок по семейной ипотеке… Но дискуссии продолжаются, они даже немного затянулись с моей точки зрения", – сказал Аксаков.

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил реформировать "Семейную ипотеку", установив дифференцированную ставку в зависимости от количества детей в семье. Например, для семей с одним ребенком она составит 6%, с двумя – 4%, с тремя – 2%. Для семей, воспитывающих четырех и более детей, парламентарий считает необходимым установить ставку 0%.

