Общественник Виноградов сравнил ситуацию с контрафактом в России с периодом 90-х

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Количество поддельных товаров на российском рынке сегодня сопоставимо с периодом конца 1990-х – начала 2000-х годов. Об этом Москве 24 рассказал руководитель Санкт-Петербургской общественной организации по защите прав потребителей "ПотребНадзор" Александр Виноградов.

"После ухода западных брендов продукция стала поступать на рынок не напрямую, а через посредников, поэтому, когда нет оригинала, не с чем сравнивать", – отметил Виноградов.

Кроме того, многие продавцы не готовы полноценно исполнять гарантийные обязательства, а некоторые торговые точки быстро закрываются, из-за чего предъявить претензии становится некому.

Особенно осторожными собеседник посоветовал быть при покупке техники. По его словам, на рынке встречаются случаи, когда восстановленные смартфоны выдают за новые модели, помещая старое устройство в корпус нового поколения. При этом даже проверка серийного номера не всегда помогает убедиться в подлинности товара.

Как пояснил эксперт, один и тот же номер может использоваться сразу на нескольких устройствах, а продавцы нередко демонстрируют покупателю успешную проверку, не уточняя подобных деталей.

Чтобы снизить риск покупки подделки, Виноградов порекомендовал обращаться в проверенные магазины или точки прямых поставок от производителя.

Контрафакт из бюджетного сегмента зачастую можно распознать самостоятельно. Эксперт пояснил, что следует обращать внимание на запах товара, качество материалов, швов, фурнитуры и общую аккуратность изготовления изделия.

"Если у нового изделия уже торчат нитки или криво пришиты пуговицы, это явный признак контрафакта. Мелочи дают полное представление о качестве", – подчеркнул он.

При этом отличить дорогую реплику от оригинала значительно сложнее. По словам Виноградова, современные качественные подделки могут стоить лишь на 20–30% дешевле оригинальной продукции и нередко продаются под видом настоящего товара якобы по выгодной акции или со скидкой. В таких случаях речь уже идет о мошенничестве.

Эксперт отметил, что распознать качественные копии техники, брендовой одежды, сумок или парфюмерии зачастую способны только специалисты либо люди, регулярно пользующиеся оригинальной продукцией конкретного бренда. Поэтому дорогие покупки он посоветовал совершать напрямую у производителя или после консультации с профильным экспертом.

Если покупатель обнаружил, что приобрел подделку, первым шагом должна стать досудебная претензия продавцу с фотографиями товара и обоснованием причин, по которым он считается контрафактным. Информацию о продавце и его контакты можно найти по ИНН организации, указанному в кассовом чеке. По закону ответ на претензию должен поступить в течение 10 дней.

Если требования не удовлетворены, потребитель вправе обратиться в суд по месту жительства, месту покупки товара или месту регистрации юридического лица. При сумме требований до 100 тысяч рублей заявление подается в мировой суд, свыше этой суммы – в районный.

Отдельные сложности могут возникнуть при покупках на рынках. В таких случаях важно доказать сам факт приобретения товара у конкретного продавца. Для этого могут использоваться свидетельские показания, однако эксперт предупредил, что подобные споры зачастую трудно доказуемы.

Поэтому при покупке на рынке он порекомендовал заранее фиксировать процесс на видео, озвучивая место покупки и данные продавца. Это поможет подтвердить факт совершения сделки в случае возникновения претензий.

Ранее в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) заявили, что около половины всей контрафактной продукции в России реализуется на рынках и барахолках, а до 40% подделок продается через маркетплейсы. В числе наиболее подделываемых товаров – автозапчасти, спортивная одежда, косметика и электроника.