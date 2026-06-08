Врач Мухина: неочищенный мешок пылесоса может привести к опасным заболеваниям

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Неочищенный своевременно мешок пылесоса может привести к серьезным заболеваниям. Об этом в беседе с изданием "Абзац" предупредила врач-инфекционист Марият Мухина.

Она пояснила, что в заполненном мешке могут оставаться частички пыли с бактериями, грибами, спорами, микромицетами и кожным клещом. Все это оказывает негативное влияние на бронхолегочную систему и дыхательные пути.

"Это приводит к бронхиальной астме, бронхиту, хронической обструктивной болезни легких, пылевому пневмониту, который не является пневмонией как таковой, а представляет собой особое воспаление ткани легких", – сказала специалист.

Кроме того, недомогание могут почувствовать и аллергики, так как соединения, выделяемые патогенами, оседают на слизистой дыхательных путей, добавила Мухина. Бактерии распространяются по всему помещению во время включения пылесоса. А при контакте аллергенов с кожей возможно развитие дерматита.

Врач отметила, что наибольшую опасность содержимое мешка представляет для пожилых и детей.

Опасен для здоровья может быть и включенный кондиционер. Он может распространять вирусы в комнате. Микроорганизмы активнее размножаются в конденсате. Чтобы защититься, рекомендуется чаще менять и чистить фильтры устройства.

