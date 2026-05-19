Врач Айвазян: кондиционеры могут распространять вирусы в помещении

Работающие кондиционеры могут распространять вирусные инфекции в помещении. Об этом в беседе с News.ru предупредил эпидемиолог Химкинской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рафик Айвазян.

Он пояснил, что причиной становится конденсат, который остается в устройстве. Это подходящая среда для жизни и размножения микроорганизмов.

По словам врача, воздух из кондиционера перемещает вирусные частицы по всей комнате, что повышает риск заражения даже на большом расстоянии от источника. А за счет влажной среды инфекция лучше сохраняется.

Специалист добавил, что работающий кондиционер приводит к низкой влажности, что оказывает негативное влияние на защитные функции слизистой оболочки дыхательных путей – организм становится более восприимчивым к инфекциям.

Айвазян посоветовал чаще менять и чистить фильтры устройства, чтобы предотвратить распространение вирусных частиц.

Ранее эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова рекомендовала не устанавливать кондиционер напротив входной двери и спального места. Она пояснила, что поток воздуха может "выдувать" из дома положительную энергию, что приводит к ухудшению физического и финансового состояния.

