Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 15:51

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Сокальский: установка кондиционера в Москве обойдется в 20 тыс руб в 2026 году

Нужные градусы: во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году

Установка климатического оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей в 2026 году, заявили эксперты. Сколько стоят сами кондиционеры и по каким параметрам их стоит выбирать, разбиралась Москва 24.

Wi-Fi и управление голосом

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Стоимость кондиционера складывается из нескольких факторов: бренд, компрессор, уровень внешнего шума, функционал и страна-производитель. Об этом Москве 24 рассказал мастер по установке климатического оборудования Виктор Сокальский.

Эксперт пояснил, что в целом на сегодняшний день на рынке представлены два основных типа: обычный (on/off) и инверторный. Первый работает по принципу "включил – выставил температуру – он охлаждает или обогревает – выключил". В свою очередь, инверторный делает это плавно и поддерживает нужную температуру.

Если рассматривать кондиционеры для 20 квадратных метров, цены будут следующими: бюджетный сегмент – примерно от 16 тысяч до 18 тысяч рублей (TCL, Shuft), средний – от 29 тысяч до 40–45 тысяч (инверторные модели, например Energolux, Royal Clima), выше среднего – от 50 до 80 тысяч (Hisense, Haier), а топовые могут стоить от 90 до 150 тысяч (например, Mitsubishi Electric).
Виктор Сокальский
мастер по установке климатического оборудования

Вместе с тем он объяснил, что модели выше среднего и топовые объединяют известный бренд, соответствующий цене функционала и качеству сборки. Для таких обязательны Wi-Fi, управление через голосового ассистента и антибактериальная обработка фильтра, пояснил эксперт.

"Срок службы кондиционера напрямую зависит от качества сборки и регулярного обслуживания. На практике даже бюджетные модели работают около 10 лет при условии ежегодного весеннего техобслуживания. Если им пренебрегать, компрессор выйдет из строя и устройство будет работать просто как вентилятор", – предупредил Сокальский.

Также специалист уточнил, что для большой квартиры можно выбрать мультисплит-систему, когда на улице находится один внешний блок, питающий два внутренних кондиционера. При этом с точки зрения экономии установка двух отдельных устройств часто оказывается выгоднее: монтаж мультисплита требует прокладки длинных трасс, что повышает стоимость.

"Стандартная установка одного кондиционера в Москве и области стоит около 20 тысяч рублей. В эту сумму входят медные трубки (самый дорогой элемент), монтаж наружного и внутреннего блоков, штробление стен или укладка в короб-канал", – уточнил эксперт.

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится примерно в 25 тысяч рублей, но, если требуется дополнительное штробление, цена может быть выше, заключил Сокальский.

Дополнительные нюансы

Фото: 123RF.com/saskekun

В свою очередь, мощность кондиционера подбирается по площади помещения, но важно учитывать не только квадратные метры, но и дополнительные источники тепла: солнечную или теневую сторону комнаты, количество работающей техники и число людей, ведь каждый человек выделяет свою норму тепла. Об этом Москве 24 рассказал мастер по установке климатического оборудования Алексей Чунихин.

Существует стандартная градация: семерка (обозначение мощности охлаждения) рассчитана на 19–21 квадратный метр, девятка – на 25–27 квадратных метров, двенадцатая – на 32–35 (иногда до 37) квадратных метров. Исходя из этих параметров и дополнительных факторов, специалист подбирает подходящую модель.
Алексей Чунихин
мастер по установке климатического оборудования

Эксперт также предупредил, что в сумму стандартной установки входит монтаж при длине трассы до трех метров. Однако иногда к цене установки нужно добавлять дополнительные расходы, например услуги промышленного альпиниста.

"Это необходимо в случаях, когда стена здания отвесная либо отсутствует возможность смонтировать кондиционер под окном или выполнить боковой монтаж", – объяснил эксперт.

Например, один спуск альпиниста стоит около 10 000 рублей, а если специалисту требуется несколько спусков, стоимость увеличивается кратно. Альтернатива – использование автовышки: самая простая, высотой до 16 метров, стоит около 15 000 рублей за 8-часовую смену, заключил Чунихин.

Какасьева Александра

обществоистории

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика