Эксперт Сокальский: установка кондиционера в Москве обойдется в 20 тыс руб в 2026 году

Установка климатического оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей в 2026 году, заявили эксперты. Сколько стоят сами кондиционеры и по каким параметрам их стоит выбирать, разбиралась Москва 24.

Wi-Fi и управление голосом

Стоимость кондиционера складывается из нескольких факторов: бренд, компрессор, уровень внешнего шума, функционал и страна-производитель. Об этом Москве 24 рассказал мастер по установке климатического оборудования Виктор Сокальский.

Эксперт пояснил, что в целом на сегодняшний день на рынке представлены два основных типа: обычный (on/off) и инверторный. Первый работает по принципу "включил – выставил температуру – он охлаждает или обогревает – выключил". В свою очередь, инверторный делает это плавно и поддерживает нужную температуру.





Виктор Сокальский мастер по установке климатического оборудования Если рассматривать кондиционеры для 20 квадратных метров, цены будут следующими: бюджетный сегмент – примерно от 16 тысяч до 18 тысяч рублей (TCL, Shuft), средний – от 29 тысяч до 40–45 тысяч (инверторные модели, например Energolux, Royal Clima), выше среднего – от 50 до 80 тысяч (Hisense, Haier), а топовые могут стоить от 90 до 150 тысяч (например, Mitsubishi Electric).

Вместе с тем он объяснил, что модели выше среднего и топовые объединяют известный бренд, соответствующий цене функционала и качеству сборки. Для таких обязательны Wi-Fi, управление через голосового ассистента и антибактериальная обработка фильтра, пояснил эксперт.

"Срок службы кондиционера напрямую зависит от качества сборки и регулярного обслуживания. На практике даже бюджетные модели работают около 10 лет при условии ежегодного весеннего техобслуживания. Если им пренебрегать, компрессор выйдет из строя и устройство будет работать просто как вентилятор", – предупредил Сокальский.

Также специалист уточнил, что для большой квартиры можно выбрать мультисплит-систему, когда на улице находится один внешний блок, питающий два внутренних кондиционера. При этом с точки зрения экономии установка двух отдельных устройств часто оказывается выгоднее: монтаж мультисплита требует прокладки длинных трасс, что повышает стоимость.

"Стандартная установка одного кондиционера в Москве и области стоит около 20 тысяч рублей. В эту сумму входят медные трубки (самый дорогой элемент), монтаж наружного и внутреннего блоков, штробление стен или укладка в короб-канал", – уточнил эксперт.

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится примерно в 25 тысяч рублей, но, если требуется дополнительное штробление, цена может быть выше, заключил Сокальский.

Дополнительные нюансы

В свою очередь, мощность кондиционера подбирается по площади помещения, но важно учитывать не только квадратные метры, но и дополнительные источники тепла: солнечную или теневую сторону комнаты, количество работающей техники и число людей, ведь каждый человек выделяет свою норму тепла. Об этом Москве 24 рассказал мастер по установке климатического оборудования Алексей Чунихин.





Алексей Чунихин мастер по установке климатического оборудования Существует стандартная градация: семерка (обозначение мощности охлаждения) рассчитана на 19–21 квадратный метр, девятка – на 25–27 квадратных метров, двенадцатая – на 32–35 (иногда до 37) квадратных метров. Исходя из этих параметров и дополнительных факторов, специалист подбирает подходящую модель.

Эксперт также предупредил, что в сумму стандартной установки входит монтаж при длине трассы до трех метров. Однако иногда к цене установки нужно добавлять дополнительные расходы, например услуги промышленного альпиниста.

"Это необходимо в случаях, когда стена здания отвесная либо отсутствует возможность смонтировать кондиционер под окном или выполнить боковой монтаж", – объяснил эксперт.

Например, один спуск альпиниста стоит около 10 000 рублей, а если специалисту требуется несколько спусков, стоимость увеличивается кратно. Альтернатива – использование автовышки: самая простая, высотой до 16 метров, стоит около 15 000 рублей за 8-часовую смену, заключил Чунихин.