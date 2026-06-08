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08 июня, 14:04

Общество

В мае солнце светило в Москве 249 часов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В мае солнце светило в Москве 249 часов. Это 90% от нормы, рассказала ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в мессенджере MAX.

Она добавила, что этой весной норма по солнечному свету в Москве в целом не была достигнута. Обычно в это время года показатель соответствует отметке в 573 часа, а в этом году было зафиксировано только 567 солнечных часов.

Норма, в частности, не была выполнена в апреле. Тогда 12 из 30 дней месяца были пасмурными, а солнце светило лишь 95 часов, что почти вдвое меньше нормативных показателей.

Ранее синоптики сообщали, что на неделе с 8 по 14 июня жара в столице может приблизиться к рекордной. Ожидается, что столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов. При этом наиболее высокая температура, зафиксированная специалистами в эти дни, составляла плюс 33,4 градуса.

Цены на воду и мороженое выросли в Москве с приходом жары

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