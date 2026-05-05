В апреле солнце в Москве светило в два раза меньше нормы

В апреле солнце в столице светило в два раза меньше климатической нормы – 12 из 30 дней месяца были пасмурными. Об этом сообщила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в мессенджере MAX.

Синоптик отметила, что прошлый месяц ознаменовался отрицательной аномалией температуры воздуха и избытком осадков. По данным обсерватории МГУ, в апреле солнце светило всего 95 часов, что почти вдвое меньше нормативных показателей.

"И было 12 дней, когда солнце полностью скрывала облачность. Этот месяц стал вторым самым пасмурным в текущем столетии, средний балл общей облачности составил 9,2", – уточнила Позднякова.

Она добавила, что в мае солнце в среднем светит 265 часов. При этом в 2002 году было 388 часов солнечного сияния.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь стала самой теплой в Москве для 5 мая за последние 55 лет. Минимальная температура воздуха в мегаполисе составила 14 градусов. Последний раз такие значения фиксировались только 5 мая 1979 года, рассказал метеоролог Михаил Леус.