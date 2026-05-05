Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 10:22

Общество

В апреле солнце в Москве светило в два раза меньше нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В апреле солнце в столице светило в два раза меньше климатической нормы – 12 из 30 дней месяца были пасмурными. Об этом сообщила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в мессенджере MAX.

Синоптик отметила, что прошлый месяц ознаменовался отрицательной аномалией температуры воздуха и избытком осадков. По данным обсерватории МГУ, в апреле солнце светило всего 95 часов, что почти вдвое меньше нормативных показателей.

"И было 12 дней, когда солнце полностью скрывала облачность. Этот месяц стал вторым самым пасмурным в текущем столетии, средний балл общей облачности составил 9,2", – уточнила Позднякова.

Она добавила, что в мае солнце в среднем светит 265 часов. При этом в 2002 году было 388 часов солнечного сияния.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь стала самой теплой в Москве для 5 мая за последние 55 лет. Минимальная температура воздуха в мегаполисе составила 14 градусов. Последний раз такие значения фиксировались только 5 мая 1979 года, рассказал метеоролог Михаил Леус.

Грозы ожидаются в некоторых районах Москвы 5 мая

Читайте также


обществопогода

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика