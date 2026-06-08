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08 июня, 13:39

Происшествия

Задержан мужчина, разбивший светильник на эскалаторе в метро Москвы

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Полицейские задержали мужчину, который разбил плафон на балюстраде эскалатора на станции московского метро "Южная", сообщила пресс-служба столичной полиции.

Мужчина поднимался на эскалаторе и намеренно ударил рукой по светильнику. В результате плафон полностью разбился.

Спустя несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого по месту жительства на Кировоградской улице. Им оказался 43-летний житель Москвы, уже имевший судимость.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

Ранее неизвестный разбил зеркало в кабине лифта на станции метро "Петровский парк". Оказалось, что незадолго до этого он поссорился с подругой, после чего несколько раз ногой ударил по зеркалу, чтобы выместить злость. Нарушитель признался, что находился в нетрезвом состоянии.

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