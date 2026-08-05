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05 августа, 15:59

Транспорт

Дептранс заявил о законности планшетов фотофиксации нарушений АМПП

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Средства фотофиксации транспорта, применяемые сотрудниками ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП), сертифицированы и соответствуют законодательству. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

В ведомстве пояснили, что данные средства выявляют нарушения правил оплаты парковки, действуя в соответствии с требованиями постановления российского правительства, которое вступило в силу 1 сентября 2024 года.

Ряд СМИ сообщал, что Верховный суд России подтвердил незаконность применения инспекторами планшетов для штрафования водителей за парковку в запрещенных для этого местах. Поводом стала жалоба жителя Саратовской области. По данным журналистов, Госавтоинспекция оштрафовала его за парковку под запрещающим знаком. Верховный суд, в свою очередь, отменил наказание.

Как уточнили в СМИ, в высшей инстанции объяснили, что инспектор сам выбирает, на какой автомобиль навести камеру, поэтому такие действия не являются автоматическим режимом фиксации.

Ранее Минтранс начал разрабатывать новые рекомендации, которые изменят правила установки ограничений скорости на дорогах. Скоростной режим для каждого участка предлагают определять с учетом ряда факторов: загруженности дороги, ее состояния, а также расположенных поблизости объектов, например жилых домов, школ или торговых центров.

Адвокат объяснила новые правила назначения штрафов за нарушения ПДД

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