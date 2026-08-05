В Дагестане на четвертый день поисков нашли тело утонувшего туриста из Омска

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Спасатели МЧС обнаружили тело 34-летнего туриста из Омска, утонувшего в водохранилище в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщил начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации района Заур Ахмедов.

"Тело нашли сотрудники МЧС на четвертый день поисков там же, в водохранилище, и передали сотрудникам полиции", – приводит слова Ахмедова РИА Новости.

В МЧС Дагестана сообщали, что мужчина катался на сапборде в нетрезвом виде, упал в воду и не смог выплыть. Поиски осложнялись сложными условиями: глубина водоема составляет от пяти до восьми метров, дно сильно заилено, а видимость под водой практически нулевая.

Ранее в Санкт-Петербурге утонул мужчина, решивший искупаться в Неве. Инцидент произошел в районе Октябрьской набережной – мужчина ушел под воду в 10 метрах от берега. Спустя некоторое время водолазы достали из реки тело погибшего.

Отмечается, что купание в Неве запрещено из-за несоответствия воды санитарным нормам и сильного течения.