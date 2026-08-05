"Москва помогает" и "Сделано в Москве" открыли сбор подарков для участников СВО

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве стартовала акция по сбору подарков для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

С 5 августа по 6 сентября на первом этаже арт-павильона "Летний маркет" на Болотной площади принимают продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежду и другие необходимые вещи. Организаторами выступили проекты "Москва помогает" и "Сделано в Москве".

Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит отметил, что новый формат делает участие удобнее. По его словам, даже небольшой подарок становится частью общей поддержки и напоминает военнослужащим, что за их спиной – надежный тыл.

В первую очередь востребованы мясные, рыбные и овощные консервы. Также в посылку можно положить растворимый кофе, чай, конфеты и другие кондитерские изделия длительного хранения. Из средств личной гигиены принимают мужские носки, нижнее белье, зубные щетки и пасты, принадлежности для бритья.

Все товары должны быть новыми и находиться в неповрежденной заводской упаковке. Срок годности продуктов на момент передачи должен составлять не менее трех месяцев.

В августе на площадке пройдут бесплатные занятия по изготовлению твердого шампуня от бренда Anntorioko – участника проекта "Сделано в Москве". Мастер-классы состоятся 12 и 19, а также 25 августа. Изготовленные средства личной гигиены передадут бойцам.

Основательница бренда Анна Котова уже проводила подобные занятия в рамках проекта. Ко Дню защитника Отечества участники мастер-класса сделали твердые шампуни, которые затем направили военнослужащим.

К инициативе присоединяются московские производители – участники проекта "Сделано в Москве". Они передают необходимые товары, направляют часть средств от продаж через благотворительные фонды и волонтерские организации, а также проводят занятия для участников СВО, ветеранов и членов их семей. Для детей военнослужащих организуют экскурсии на столичные предприятия.

Горожане также могут принести товары в специальный ящик, установленный во флагманском арт-павильоне проекта по продвижению локальных брендов "Сделано в Москве". После завершения акции содержимое бокса передадут сотрудникам и добровольцам ресурсного центра "Мосволонтер".

Ящик на Болотной площади расположен в одном из наиболее посещаемых мест столицы. Прошлой зимой ящики для гумпомощи установили в четырех магазинах "Сделано в Москве" в районных центрах "Место встречи" – "Ангара", "Байконур", "Бирюсинка" и "Марс".

Проект "Москва помогает" действует с февраля 2022 года. Сейчас в городе работает 15 штабов. Кроме того, передать подарки военнослужащим можно в "Домиках добра", которые работают на 30 площадках проекта "Лето в Москве".

Сергей Собянин ранее рассказал, что миллионы москвичей направляют гуманитарную помощь в зону спецоперации. Кроме того, в столице действует сеть госпиталей, в них помощь получают как москвичи, так и военнослужащие, направленные Минобороны. Для тех, кому требуется дополнительная помощь, развернут крупнейший реабилитационный центр.