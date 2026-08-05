"Победа" возобновит рейсы из Москвы в Дубай и Абу-Даби

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Авиакомпания "Победа" с 3 сентября возобновит полеты из Москвы в Дубай, а с 25 октября – в Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Рейсы в Дубай будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. В Абу-Даби самолеты будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Кроме того, с 16 августа возобновятся прямые рейсы между Москвой и Дамаском. Их будет осуществлять авиакомпания Syrian Airlines.

Главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии уточнило, что перелеты между двумя столицами будут регулярными. Такое решение было принято в рамках налаживания авиасообщения между Сирией и Россий, которое приостановили в декабре 2024 года из-за политической ситуации в арабской стране.