В Зеленограде полицейские изъяли у мужчины "Жигули" за дрифт

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

В Зеленограде полицейские изъяли автомобиль "Жигули" у водителя, который устроил дрифт на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

Очевидцы заметили, что автомобилист подвергает опасности участников движения, поэтому сразу позвонили в полицию. Прибывшим инспекторам они передали видеозапись нарушения. Благодаря этой записи личность нарушителя быстро установили – им оказался 25-летний житель Подмосковья.

На водителя составили несколько административных протоколов по статьям 12.20, 12.6, 12.5, 12.2 и 12.7 КоАП РФ ("Нарушение правил пользования световыми приборами и звуковыми сигналами", "Управление без ремня безопасности", "Управление автомобилем с неисправностями", "Нарушение правил установки государственных регистрационных знаков", "Управление транспортным средством без права управления").

По всем статьям назначены штрафы. Автомобиль изъят и помещен на специализированную штрафстоянку.

Ранее сотрудники ГАИ привлекли к ответственности водителя, который двигался по пешеходному тротуару с включенным аварийным сигналом в Ореховом проезде. Инцидентом заинтересовались сотрудники ГАИ, которые установили нарушителя – им оказался 52-летний мужчина. Против него составили административный протокол и выписали штраф.

