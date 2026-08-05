В подмосковном Королеве загорелось здание на территории ЦНИИмаш

Фото: MAX/"Агентство "Москва"

В подмосковном Королеве произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным СМИ, подмосковные пожарные запросили помощь столичных коллег. Информация о площади возгорания, возможных пострадавших и причинах уточняется.

Ранее на юге Москвы, в доме 10 на Бакинской улице, произошел пожар в квартире на четвертом этаже. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров, горели личные вещи и мебель.

Прибывшие пожарные спасли из помещения одного человека, которого передали бригаде скорой помощи и экстренно госпитализировали в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Огонь ликвидировали.