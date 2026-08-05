Собянин сообщил об уничтожении уже 13 БПЛА, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Еще три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны в среду, 5 августа. Об этом рассказал Сергей Собянин в MAX.

Сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщал о ликвидации двух украинских БПЛА, летевших на Москву ночью 5 августа. На месте также работали специалисты.

Всего на данный момент известно об уничтожении уже 13 вражеских беспилотников, летевших на столицу.