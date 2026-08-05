"Мосбилет" приглашает в музеи столицы на тематические экскурсии ко Дню кошек

Фото: Московский государственный музей Есенина

8 августа отмечается Международный день кошек, в честь этого праздника столичные музеи подготовили программу мероприятий. Присоединиться к ней можно в субботу и воскресенье, а приобрести билеты – в сервисе "Мосбилет", передает портал мэра и правительства столицы.

В научно-просветительском центре Музея М. А. Булгакова на Арбате 7 августа в 19:00 пройдет лекция "Кошки Булгакова и другие звери". Посетителям расскажут о питомцах писателя и их роли в его произведениях. В 1920-е годы у Михаила Булгакова и его второй жены Любови Белозерской жили несколько кошек, поэтому кот Бегемот в романе "Мастер и Маргарита" получился таким живым. Друзья писателя даже сделали шуточную книгу о кошках, отвлекающих его от творчества.

Музей К. Г. Паустовского 8 августа с 11:00 до 18:00 представит тематическую программу. Гостей ждут презентация выставки, экскурсия с музейной кошкой Мусей и литературный пикник. Прийти можно со своим питомцем или его фотографией, главное условие – подготовить о нем рассказ. Участникам подарят сувениры и сертификаты на посещение музея, а лучшие сочинения опубликуют на сайте учреждения.

Паустовский часто упоминал котов в произведениях, например в рассказе "Кот-ворюга". Он сравнивал героев с котами, а котов – с людьми. Так, наставника Владимира Субоча в книге "Далекие годы" писатель сравнивал с высоким и худым котом "с оттопыренными светлыми усами". А кошка Миссури из романа "Романтики" любила ветчину и спать на столе, а ее глаза, по словам автора, "горели, как автомобильные фонари".

Государственный музей А. С. Пушкина на Пречистенке 8 августа в 11:00 приглашает юных москвичей на экскурсию "Сказки ученого кота". Участники узнают, кто такой кот ученый, где он обитает и какие сказки рассказывает. Они выполнят задания, отгадают загадки и попробуют изобразить портрет кота или фрагмент сказки. Мероприятие рассчитано на гостей старше шести лет.

Дом-музей Марины Цветаевой 8 августа проведет игру "Найди котенка". Посетителям нужно отыскать в мемориальной квартире и на временных выставках изображения кошек. Первые пять гостей, которые найдут семерых спрятанных котят, получат билет на сборную экскурсию музея на выбор. Цветаева любила домашних животных. В 1918 году она вспоминала котенка, привезенного из Крыма.

Московский музей современного искусства на Большой Грузинской улице (дом 15) 8 августа в 13:00 проведет мастер-класс "Кошачий след в мастерской". Участники узнают, как изображали кошек в разные эпохи, познакомятся с работами Зураба Церетели, а затем смастерят подвижную игрушку с двигающимися лапками и хвостом. Занятие продлится 90 минут, необходимо приобрести входной билет.

Государственный Дарвиновский музей в рамках проекта "Лето в Москве" 8 августа с 10:30 до 16:00 проведет игры "Шустрые котята" и "Кошки-мышки", развлекательный тест "Какая ты кошка" и квест "Кошки мира". Также все желающие смогут сделать книжную закладку или нарисовать кота своей мечты. Для тех, кто хочет завести питомца, пройдет мастер-класс фелинолога – специалиста по домашним кошкам. Кроме того, гостей ждет встреча с питомцами благотворительного фонда "Дарящие надежду", которые ищут дом.

Ранее стало известно, что в столичных музеях в первой половине августа представят новые экспозиции. Посетители смогут увидеть произведения из собраний российских музеев, узнать историю дворца царя Алексея Михайловича, познакомиться с творчеством современных художников и посмотреть на портреты известных артистов театра и кино.

